Atletico Tucuman - Racing Club maçı öncesi rakamlar

Arjantin Premier Lig maçında Atletico Tucuman ile Racing Club, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. Ev sahibi Atletico Tucuman, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Racing Club, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 831. İddaa'da Atletico Tucuman kazanır 2.70, berabere biter 2.70, Racing Club kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Atletico Tucuman önceki hafta Arsenal Sarandi mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Racing Club, Boca Juniors karşılaşmaında 1-2 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ