Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılımda, 2016 Rio Olimpiyatları'nın üzerinde bir kota elde etmek istediklerini bildirdi.
Atletizm Milli Takımı'yla Antalya'da kampta bulunan Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ay-yıldızlı ekibe destek ve moral olmak için kampa katıldığını söyledi.
Kampta sadece sportif anlamda değil, bilimsel anlamda da eğitimler verdiklerini aktaran Çintimar, yurt içi ve dışından getirdikleri akademisyen ve antrenörleri sporla buluşturduklarını anlattı.
Antalya'da olimpik seviyede 140 sporcuyla kamp yaptıklarını ifade eden Çintimar, son yıllarda elde edilen şampiyonluklarla, Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği desteklerle olimpik kadroların genişlediğini kaydetti.
"2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NA HAZIRLANIYORUZ"
Şu anda 220 olimpik sporcu ve 225 Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusuyla 445 kişilik bir havuza sahip olduklarını vurgulayan Fatih Çintimar, şöyle konuştu:
"Bu, Türkiye atletizmi ve sporu açısından da çok önemli. Bu önemliliğini de hem Sayın Bakanımız hem yöneticilerimiz hem de Türkiye atletizm ailesi benimsedi. 2020 olimpiyat hedefine, geniş çaplı bir çalışmayla yurt içi, yurt dışı kamplarda ciddi bir çabayla devam ediyoruz. Şu an atıcılarımız Polonya'da, uzak mesafeciler Kenya'da, sprinterlerimiz Güney Afrika ve Jamaika'da aynı anda kamptalar. Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Antalya'da kampa girecek. Nerede ilim ve bilim varsa antrenör ve sporcularımızı oraya gönderiyoruz. Onları eğiterek ülkemizi temsil edebilme hedefiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılımda, önceki olimpiyatın çok üzerinde bir kota elde etmek istiyoruz."
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar
2016 Rio'da koşulan final sayısını da Tokyo'da geçmeyi hedeflediklerini aktaran Çintimar, "Mutlaka olimpiyatta en üst seviyede olacağız. En azından 4x400 branşında Allah'ın izniyle finalde yarışacağız. Bunların hepsi ülkemizin sporu ve başarısı adına önemli çalışmalar." değerlendirmesinde bulundu.
"RAMİL GULİYEV BİR ROL MODELDİR"
Avrupa ve dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in yıldızı parlayan bir sporcu olduğuna değinen Fatih Çintimar, milli atletin 2020 Olimpiyatları'nda üst seviyede yarışacağını bildirdi.
Çintimar, hem sporcu kişiliği hem de duruşu ve misyonuyla Guliyev'in örnek bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Dünyada beyaz tenli olup da 100 metreyi 10 saniyenin altında, 200 metreyi de 19,76 saniyede koşan iki sporcu var. Bunlardan biri Ramil Guliyev. İnşallah Ramil gibi daha çok çocuğumuzu alttan çıkaracağız. Ramil Guliyev bir rol modeldir, lokomotiftir. Bu rol modelliğiyle birlikte genç çocuklarımızı da bu seviyelere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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