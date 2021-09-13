Atletizmde Turkcell Süper Lig final müsabakaları, yarın İzmir'de başlayacak

AA

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, milli atletler Tuğba Danışmaz ve Özkan Baltacı ile organizasyon öncesinde TAF Turkcell Yüksek Performans Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Çintimar, yaptığı konuşmada, Süper Lig'in uzun yıllardır devam eden bir organizasyon olduğunu belirterek, "2024'te yapılacak olimpiyatın yol haritasını bugünden belirleyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Türk atletizmi, çok ciddi bir ivme ve yol katetti. 2024 Olimpiyatları, Türk atletizminin madalya alma yılı olacak. Atletizm, bir toplumun spor kültürü oluşturabilmesi için en önemli ayaktır. Bundan sonra da emin adımlarla koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli atlet Tuğba Danışmaz, sezonun artık son iki yarışının gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu yarışlar, milli takım yarışları kadar önemli. Salı ve çarşamba günü elimizden ne geliyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl Tokyo'da yapılan olimpiyatlara katılamadığını hatırlatan Tuğba Danışmaz, 2024'te düzenlenecek olimpiyatlara katılarak kürsüye çıkmayı hedeflediğini söyledi.

Milli atlet Özkan Baltacı ise İzmir'de şubat ayında hizmete giren TAF Turkcell Yüksek Performans Merkezi'nin atletizm camiası için çok önemli bir yer olduğunu belirtti.

Yarışmada güzel bir sonuç elde etmek istediğini, kulübünü en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini ifade eden Özkan Baltacı, sakatlığı bulunduğunu ancak bunun kendisine engel olmadığını kaydetti.

Özkan Baltacı, olimpiyatlarda Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ettiğini dile getirerek, "Bu olimpiyatlarda istediğimiz gibi olmadı ama 2024'te daha iyi olacaktır. Daha dikkatli olacağım. Bu merkezde 2024'e daha güzel hazırlanacağım. Yılmamak lazım. Daha çok çalışacağım." diye konuştu.

İki gün sürecek organizasyonda erkek ve kadınlarda 20'şer branşta yarışmalar gerçekleştirilecek. İki kademenin toplam puanına göre şampiyon ve ligden düşen takımlar belli olacak. Ligde son iki sırayı alacak takımlar, 1. Lig'e düşecek.

Yarışmalarda çeşitli uluslararası organizasyonlarda başarılar kazanan Ramil Guliyev, Yasmani Copello Escobar, Eşref Apak, Eda Tuğsuz, Berke Akçam, Pınar Akyol, Tuğba Danışmaz gibi atletler, kulüpleri için yarışacak. Organizasyon, 15 Eylül'de sona erecek.

Öte yandan Çintimar, toplantı öncesinde basın mensuplarına TAF Turkcell Yüksek Performans Merkezi'ni gezdirerek, merkez hakkında bilgiler verdi.