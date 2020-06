"Atlı jandarma timi" Kandıra'nın turistik bölgelerinde göreve başladı

AA

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbir amaçlı kullanımı kısıtlanan sahiller, normalleşme sürecine girilmesiyle hizmet vermeye başladı.Bu kapsamda, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'ndan getirilen 3 at, Kerpe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile yaz sezonu boyunca görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahil ve plajlarda, turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak.Kandıra'da turizm sezonunun sonuna kadar devriye görevini sürdürecek olan atlı birlik, sahilde bulunan vatandaşlardan büyük ilgi gördü.Atlı tim, devriyesi sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda da bulunuyor.