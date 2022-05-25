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Haberler Gündem 3. Sayfa ATM’lere kopyalama cihazı yerleştirmişler
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ATM’lere kopyalama cihazı yerleştirerek 2 bin 505 kişinin kartını kopyalamışlar

Maltepe’de iki şahıs tarafından bir ATM’ye kart kopyalama cihazı yerleştirildiğini tespit eden ve güvenlik kameralarından şahısların eşkallerine ulaşan polis, ATM ve çevresini izlemeye aldı. Bir gün sonra ATM’ye gelen şahıslar ile bindikleri aracın sürücüsü polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların İstanbul’da 10 ATM cihazı üzerinden 2 bin 505 kişinin kartlarını kopyaladıkları ve 6 mağdurun 10 bin 425 TL’lik zararı ile ilgili şikayette bulunduğu öğrenildi.

ATM’lere kopyalama cihazı yerleştirmişler
ATM’ye kart kopyalama cihazı yerleştiren şahıslar yakalandı
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İHA

Maltepe’de 22 Mayıs 2022 günü saat 19.30 sıralarında, Altayçeşme Mahallesindeki bir banka ATM’sine kart kopyalama cihazı yerleştirildiği tespit edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis, bankanın güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, iki şahsın cihazın yanına gelerek metal bir cihaz yerleştirmeye çalıştığı cihazın kart giriş kısmının zorlandığını tespit etti.

ATM CİHAZI VE ÇEVRESİ POLİSİN TAKİBİNE ALINDI

Şüpheli şahısların tekrar gelebileceği ihtimali üzerine ATM cihazı ve çevresi polis tarafından takibe alındı. 23 Mayıs günü saat 07.30 sıralarında tekrar ATM önüne gelen ve görüntülerdeki eşkâl bilgilerine uyan iki şahıs arızalı bankamatik önünden ayrılırken polis tarafından fiziki takibe alındı.
Kışlalı Caddesinde bir araca binerek uzaklaşmak isteyen E.Ö. (28) ve O.G. (33) ile araç sürücüsü O.K. (26) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında iki adet manyetik kopya kart ve araçta 1 adet kesici alet ele geçirildi.

2 BİN 505 KİŞİNİN KARTINI KOPYALAMIŞLAR

Yapılan araştırmalarda şahısların farklı tarihlerde İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki 10 ATM cihazı üzerinden 2 bin 505 kişinin kartlarını kopyaladıkları ve 6 mağdurun 10 bin 425 TL’lik zararı ile ilgili müracaatta bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve “bilişim yolu ile hırsızlık” ile “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden O.K. ve O.G. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. E.Ö. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan şahısların ATM ‘ye kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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