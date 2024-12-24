ATO Başkanı Baran: Suriyelilerin dönüşünde birçok sektör iş gücü kaynağını kaybetmiş olacak

Antalya'da düzenlenen ATO 29. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısında, gazetecilerle bir araya gelen ATO Başkanı Baran, Suriye'de 61 yıllık BAAS rejiminin yıkılmasıyla yeni bir döneme girildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Suriye'nin yeniden inşadan bahsederken de sadece acil insani yardım ve yerleşim yerlerinin inşasından bahsetmiyoruz. Ekonomik, sosyal ve kültürel yeniden yapılandırma konusu da, bu çerçevede yer alıyor. Tüm bu alanlarda yeniden yapılandırmada, hangi ülkenin ya da uluslararası kuruluşun ne ölçüde sorumluluk üstleneceği netlik kazanmış değil. Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Çin ve Avrupa Birliği'nin Suriye'nin imarı için büyük fonlar ayıracağı söyleniyor. Bu fonlar, İran ve Rusya nedeniyle aktive edilmiyordu. Bundan sonra siyasi istikrar sağlanır sağlanmaz, ekonomideki aktivitelerin artacağını söylemek yanlış olmaz. Suriye'de yaşanan savaştan, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel olarak en çok etkilenen ülke olan Türkiye'nin, bu süreçte aktif rol alması çok önemli. Türkiye, kötü gününde Suriyelilere kapılarını açarak dostluğunu kanıtlamış bir ülke. Türkiye, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde rol üstlenebilecek potansiyele sahip bir ülke."

REKLAM "TÜRKİYE AVANTAJLI" Suriye'de yeniden tesis edilecek ekosistemin sağlıklı olarak kurulmasının, halen Türkiye'de yaşayan sığınmacıların geri dönmesini garantilemesi açısından da önem taşıdığını vurgulayan Baran, Türkiye'nin niçin Suriye'yi yeniden inşa eden ülkeler listesinin başında olması gerektiğini ise şöyle gerekçelendirdi: "Türkiye'nin eli güçlü. Bu gücü doğru kullanması için doğru stratejilerin ortaya konması gerekiyor. Suriye'deki yeni dönem, lojistik ve ticaret açısından ülkemiz için yeni fırsatların kapısını da aralayacak. Yeni sınır hatlarının açılması, ticaret kapılarının düzenlenmesi ve hava taşımacılığına yeni rotaların eklenmesi, Türkiye'nin Ortadoğu, Afrika ve Körfez ülkelerine olan erişimini daha da genişletecek. Ülkede, yol, köprü, bina, elektrik şebekesi, su kanalı gibi altyapı projeleri gündeme gelecek. Suriye, petrol ve gazın Avrupa'ya nakil hatlarıyla ulaştırılabilecek en uygun güzergâh. Bu konularla ilgili projeler gündeme gelebilir. Türk müteahhitleri 1972 yılından bu yana, 137 ülkede 522 milyar dolarlık projeye imza atmış durumda. Bu tecrübenin komşumuzun ihtiyaçlarını giderme noktasında önemli olacağına inanıyoruz. Ayrıca, bölgeye yakın konumlanmış çimento ve demir çelik fabrikalarının varlığı, doğal avantaj olarak görülüyor. Suriye'nin yeniden inşası için söz edilen 400 milyar dolardan, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllık süreçte önemli bir pay alabileceği belirtiliyor. Normalleşmeyle birlikte, ticari ilişkilerimizin de canlanacağı tahmin ediliyor. Suriye'de hayatın normale dönmesiyle birlikte, mobilya ve beyaz eşya ihracatı için de önemli bir pazar olacağı beklentisi hâkim. İç savaştan önce tekstil şirketlerimiz, ucuz ve verimli işgücü nedeniyle işletmelerinin çoğunu Suriye'ye kaydırmışlardı. Bu sürecin yeniden başlaması da mümkün."

İŞGÜCÜ AÇISINDAN SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok sektör önemli bir iş gücü kaynağını kaybetmiş olacağını vurgulayan ATO Başkanı Baran, mobilya, tekstil ve tarım sektörlerinin bundan etkileneceğini söyledi. Ülkemizde düzenlerini kurdukları için dönmek istemeyenlerin de olacağını belirten Baran, "Açıkçası ülkemizdeki Suriyelilerin bir anda akın akın döneceğini düşünmüyoruz. Elbette kendi ülkelerinde aileleri, malları mülkleri olanlar vardır ve onlar da dönüş için harekete geçtiler zaten.