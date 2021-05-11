ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Ramazan Bayramı mesajı

AA

Baran, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların birlik ve beraberliğin, huzur ve yardımlaşmanın en yoğun yaşandığı günler olduğuna işaret etti.

Bayramın sağlıklı günlerin habercisi olmasını dileyen Baran, "Rahmet ve bereket ayı ramazanın ardından, bir bayramı daha bir arada geçiremiyor olsak da birlik ve beraberliğin önemini derinlerde hissedelim. Ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan daha iyi günlere ulaşmak için bu bayram da gönüllerimizle kucaklaşalım." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, tacirinden, sanayicisine, işçisinden esnafına, yaşlısından gencine kadar tüm milletin fedakarlık yaptığını ve bayramda da önlemlere uyulması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bayram sevincini kalıcı sağlık sevinciyle birleştirelim. Koronavirüsle mücadelenin aşı, maske, mesafe, temizlik ve diğer önlemlerle birlikte başarıyla sonuçlanması temennisiyle, iş dünyamızın ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum."