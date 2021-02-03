ATO heyeti başkentteki 2 müzeyi ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

ATO heyeti başkentteki 2 müzeyi ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Ankara Devlet Resim ve Heykel ile Erimtan Arkeoloji ve Sanat müzelerine ziyarette bulundu.

ATO heyeti başkentteki 2 müzeyi ziyaret etti
AA

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre heyet, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan müzelerdeki kültür ve sanat eserlerini inceledi.

Baran, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde, medeniyet ürünlerine sahip çıkmak ve bu mirası ülkenin faydası için kullanmanın esas olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Müzelerimiz, bizim geleceğe uzanan kültür ve sanat köprülerimizdir. Ankara'mız sahip olduğu değerlerle gerçekten üstü örtülü bir hazine. Şimdi üzerindeki örtü kalkıyor. Pandemi sonrasında başketin turizm hayatı müzelerimiz sayesinde daha da zenginleşecek. Şehrimiz, kongre, toplantı, kültür ve sağlık turizmleriyle sektörde hak ettiği yeri alacak. Yaptığımız tüm çalışmalarımızda yegane gayemiz budur."

Heyet, Ankara Kalesi'ne komşu olan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ni de ziyaret ederek, M.Ö. 3 bin yılından Bizans Dönemi'ne kadar izler taşıyan koleksiyonları inceledi.

Hem müze hem de bir sanat galerisi olma özelliği taşıyan müzenin, başkentin tarihle kültürü harmanlanmasının kıymetli temsillerinden olduğunu kaydeden Baran, "Kurucusu Yüksel Erimtan'ın yıllarca topladığı birbirinden kıymetli Roma, Urartu, Hitit ve Bizans dönemine ait koleksiyonunu müzeye dönüştürme fikri sayesinde bugün başkent en kıymetli çağdaş müzelerden birine sahip oldu." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde birçok müzenin ziyaretçilerinden uzak kaldığına işaret eden Baran, bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı "sanal müze" uygulamasının evde sosyal aktivite yapmak isteyenler için faydalı olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Suçlular', Sundance'dan ödül kazandı
KÜLTÜR-SANATSundance'dan ödül kazandı
İş Sanat'ın ilk 20 yılı 'Hatırlıyorum' sanal sergisinde
KÜLTÜR-SANAT'Hatırlıyorum' sergisi İş Sanat'ta
Kültürel ve doğal miraslarımız XVI (Çanakkale ve Gelibolu I. Dünya Savaşı Alanları)
KÜLTÜR-SANATDünya tarihini etkileyen savaş
Kültürel ve doğal miraslarımız XV (Dağlık Frigya Vadisi)
KÜLTÜR-SANATİkinci Kapadokya
İş Sanat Şubat programı içinizi ısıtacak
KÜLTÜR-SANATİş Sanat Şubat'ta da sanatla dolu
Suha Arın bu yıl törensiz anıldı
KÜLTÜR-SANATBu yıl törensiz anıldı
Barış Manço yaşasaydı daha neler olurdu? Son dakika derleme
KÜLTÜR-SANAT'Sanat ülkesi olurdu'
Kültürel ve doğal miraslarımız XIV (Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yer
KÜLTÜR-SANATTicareti koruyan kaleler
Prof. Dr. Şeref Ateş: Türkçe en çok öğrenilen 5'inci yabancı dil
KÜLTÜR-SANATEn çok öğrenilen 5'inci yabancı dil
Son dakika... Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANATÜnlü oyuncu hayatını kaybetti