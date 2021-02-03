ATO heyeti başkentteki 2 müzeyi ziyaret etti

AA

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre heyet, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan müzelerdeki kültür ve sanat eserlerini inceledi.

Baran, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde, medeniyet ürünlerine sahip çıkmak ve bu mirası ülkenin faydası için kullanmanın esas olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Müzelerimiz, bizim geleceğe uzanan kültür ve sanat köprülerimizdir. Ankara'mız sahip olduğu değerlerle gerçekten üstü örtülü bir hazine. Şimdi üzerindeki örtü kalkıyor. Pandemi sonrasında başketin turizm hayatı müzelerimiz sayesinde daha da zenginleşecek. Şehrimiz, kongre, toplantı, kültür ve sağlık turizmleriyle sektörde hak ettiği yeri alacak. Yaptığımız tüm çalışmalarımızda yegane gayemiz budur."

Heyet, Ankara Kalesi'ne komşu olan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ni de ziyaret ederek, M.Ö. 3 bin yılından Bizans Dönemi'ne kadar izler taşıyan koleksiyonları inceledi.

Hem müze hem de bir sanat galerisi olma özelliği taşıyan müzenin, başkentin tarihle kültürü harmanlanmasının kıymetli temsillerinden olduğunu kaydeden Baran, "Kurucusu Yüksel Erimtan'ın yıllarca topladığı birbirinden kıymetli Roma, Urartu, Hitit ve Bizans dönemine ait koleksiyonunu müzeye dönüştürme fikri sayesinde bugün başkent en kıymetli çağdaş müzelerden birine sahip oldu." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde birçok müzenin ziyaretçilerinden uzak kaldığına işaret eden Baran, bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı "sanal müze" uygulamasının evde sosyal aktivite yapmak isteyenler için faydalı olduğunu belirtti.