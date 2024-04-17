Atölye Gözlük sevilen markası Vanity Effect ile yeni sezona damgasını vurmaya aday!

Atölye Gözlük’ün Vanity Effect markalı gözlükleri karizmatik ve cool seçenekleriyle yeni bir enerji gücüne sahip güneş gözlükleri renkleriyle büyülüyor.

Etkileyici çizgileri ve modaya yön veren tasarımları ile Vanity Effect güneş gözlükleri yeni sezon modellerini geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın lansmanı ile tanıttı.

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen davetliler arasındaydı.

Farklılık ve sıra dışılık markanın DNA’sına yansırken sezonun trend renkleri ile uyumlu kadın ve erkek gözlükleri Vanity Effect severlerin beğenisine sunuldu.

Şık bir görünümün eşlikçisi olmaya aday modeller,renkli çerçeve ve camları ile stil oyunlarının vazgeçilmez parçası olarak kimi zaman tamamlayıcı kimi zaman tarz yaratabilecek kadar etkili.