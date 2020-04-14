Atölyeye dönüştürdükleri evlerinde siperli maske üretiyorlar

AA

Kayseri'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayseri Gençlik Merkezi çalışanları ile gençlik liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamu çalışanlarının ihtiyaç duyduğu siperli maskeleri, sosyal mesafeyi korumak amacıyla atölyeye dönüştürdükleri evlerinde üretiyor.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu siperli maskelerin üretimine başlayan gençlik merkezi çalışanları, tedbirlerin artırılmasıyla sosyal mesafeyi korumak amacıyla evlerinde mesai yapmaya karar verdi.

Evlerini adeta birer küçük atölyeye dönüştüren çalışanlar, kendilerine ulaştırılan malzemelerle aile fertlerinin de katkılarıyla siperli maske üretimlerine büyük bir hızla devam ediyor.

Kayseri Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Kamu çalışanları için siperli maske ürettiklerini ve salgın devam ettikçe bunu sürdüreceklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Günlük üretimimiz ortalama 600 civarında, bugüne kadar kurumlara teslim ettiğimiz maske de 10 bin civarında. İlk etapta biz bu işe kalabalık girdik, ancak süreç ilerledikçe plan program da değişti. Kalabalık ortamın sağlıklı olmayacağını, riskli olacağını düşünerek evlerde üretime karar verdik ve bu şekilde yola çıktık. Yaklaşık 15 personelimiz evlerinde kendileri üretiyor. Biz buradan malzeme desteği sağlıyoruz ve evlere dağıtıyoruz. Akşam da siperliklerin üretimi yapıldıktan sonra evlerden toplayıp İl Sağlık Müdürlüğüne, emniyete, kamu kurum ve kuruluşlarına teslim ediyoruz."

- "Evlerimizi atölye şekline getirdik"

Gençlik merkezi çalışanı Şefkat Özden de bu süreçte az da olsa katkı sağlıyor olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Eşinin de desteğiyle günlük ortalama 50 siperlik üretimi yaptığını aktaran Özden, "Sosyal mesafeyi korumak adına çalışmalarımıza evlerde devam ettik. Evlerimizi atölye şekline getirdik ve ev halkıyla düzenli bir şekilde günlük çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte sağlık çalışanlarımıza, ülkemize az da olsa faydalı olabiliyorsak gayet memnunuz." diye konuştu.

Öğretmen Fikret Özden ise hem eşine yardımcı olmaktan hem de ülkenin ihtiyaç duyduğu siperli maske üretimine katkı sağlamaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, "Biz de evlerde küçük bir atölye oluşturduk. Evimize gelen malzemelerle siperlikleri yaparak akşam tekrar kendilerine teslim ediyoruz." dedi.