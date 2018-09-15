Atromitos - Lamia karşılaşma önü

Yunanistan Süper Lig maçında Atromitos ile Lamia, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Atromitos son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lamia, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 736 kodlu maçı oynayanlar; Atromitos galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.00, Lamia galibiyet oranı 9.00. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.30.

Atromitos son hafta oynanan Paok maçında 2-1 yenildi.

Lamia ise Kerkyra karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Atromitos, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Lamia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lamia, 1 gol atarken 3 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ