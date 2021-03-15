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ATSO Başkanı Çetin'den "ihracatın artması için Antalya Limanı'nda fiyatlar düşürülsün" çağrısı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Limanı'nda yüksek fiyattan yakınan ihracatçı firmaların, yakın illerdeki limanlara yönelmek zorunda kaldığını bildirdi.

ATSO Başkanı Çetin'den
AA

Antalya Limanı işleticisi Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin hisselerini devralan Katarlı QTerminals Yönetim Kurulu Başkanı Neville Robert Stansfield Bissett, şirketin üst yöneticileri ile Davut Çetin'i ziyaret etti.

Çetin, ziyarette yaptığı konuşmada, geçmişte Antalya Liman işletmecisi ile firmalar arasında yüksek fiyat uygulamaları nedeniyle pek çok sorun yaşandığını ve bu durumun dış ticarete ve kent ekonomisine olumsuz yansıdığını belirtti.

Antalya Limanı'nın sadece Antalya ekonomisi değil, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar'ı da kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Çetin, yeni yönetimle verimli bir dönem umut ettiklerini ifade etti.

Çetin, sadece Antalya'da yaklaşık 1400 ihracat yapan firma bulunduğunu aktararak, geçen dönemde Antalya Limanı'nda fiyat artışı nedeniyle ihracatın önünün kesildiğini ileri sürdü.

Firmaların İzmir ve Mersin'deki limanlara yönelmek zorunda kaldığını anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"İhracatçının en önemli problemlerinden biri yüksek fiyat uygulaması. Mermer ve çimento gibi katma değeri düşük ürünler gönderiyoruz. Katma değeri yüksek ürün gönderebilsek belki biraz daha katlanılabilir fiyatlara ama çimentocu bağırıyor, mermerci bağırıyor. Bu fiyatlarla limandan yaş sebze meyve çıkmaz. Bu algıyı yıkmamız lazım, fiyatları belli bir yere çekmemiz lazım. Bir üyem İzmir'de ihracat şampiyonu olunca ben üzülüyorum, neden? Çünkü malı Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde üretiyor, fiyat politikası nedeniyle İzmir Limanı'ndan yurt dışına çıkarıyor."

- "İthalatçı firmalar mallarını İzmir ve İstanbul'a indiriyor"

Çetin, Antalya Limanı'nda ithalat konusunda da gümrük nedeniyle sıkıntı yaşandığını ifade etti. Antalyalı ithalatçıların da mallarını İzmir ve İstanbul'a indirmek zorunda kaldığını belirten Çetin, bu konuda da ortak çalışma yapılması gerektiğini bildirdi.

QTerminals Yönetim Kurulu Başkanı Bissett de Antalya Limanı'nda hem ithalatı hem de ihracatı artırmaya yönelik hedefleri bulunduğunu kaydetti.

Çetin ile Bissett, ileriki günlerde bölge olarak oda, borsa, iş dünyası örgütleri ve firmaların temsilcileriyle geniş çaplı bir toplantı yapma kararı aldı.

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