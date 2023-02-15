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Atsu'nun menajeri: İki çift ayakkabısını bulduk

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu'nun son durumunu menajeri açıkladı. Oyuncuya ait 2 çift ayakkabının bulunduğunu söyleyen menajer Atsu'nun son durumuna ilişkin bilgileri aktardı

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  • Atsu'nun menajeri: İki çift ayakkabısını bulduk

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
  • Atsu'nun menajeri: İki çift ayakkabısını bulduk

    Depremde enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor'un yıldız oyuncusu Christian Atsu ile ilgili bekleyiş sürerken oyuncunun menajeri Nana Sechere ise son durumu aktardı.
  • Atsu'nun menajeri: İki çift ayakkabısını bulduk

    ''İKİ ÇİFT AYAKKABISINI BULDUK''

    Christian Atsu’nun menajeri Nana Sechere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Deprem olalı 9 gün oldu ve Christian’ı hala bulamadık. Odasını tespit ettik, iki çift ayakkabısını bulduk. Ancak Christian yok. Alanda daha fazla yardıma ve tercümana ihtiyacımız var. İşler inanılmaz derecede yavaş ilerliyor. Ekiplere sağlanan kaynakların yetersizliği nedeniyle hayatlar kaybediliyor. Ne yazık ki Hatayspor kulübü, Christian’ı ararken bizimle aynı tarafta değil.”
  • Atsu'nun menajeri: İki çift ayakkabısını bulduk

    ''5 KİŞİ HAYATTA''

    "Dün bize şu bilgi geldi. Enkaz altında termal kameradan gelen bilgiye göre hala 5 kişi hayatta. Ama bana söylenen bilgiye göre tam olarak doğru bir onay alabilmemiz için kişinin ya görüntüsü olmalı ya kokusu alınmalı ya da bir ses gelmeli. Bundan dolayı da tam olarak Christian'ın nerede olduğunu tespit etmiş değiliz."
  • Atsu'nun menajeri: İki çift ayakkabısını bulduk

    ''ÇOK ZOR BİR DURUM''

    "Gerçekten çok zor bir durum. Hem Türk hem de yabancı olan bütün kurtarma ekiplerine müteşekkiriz. Bölgedeki siviller ve gönüllüler de hayatta kalanları bulmak için büyük çaba sarf ediyor ama yine de daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Özellikle sahada çalışabilmemiz için bir tercüman gerekiyor."
  • Atsu'nun menajeri: İki çift ayakkabısını bulduk

    ESSIEN: HAYATTA OLDUĞUNU UMUYOR VE DUA EDİYORUM

    Dünyaca ünlü Ganalı eski futbolcu Michael Essien, Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umduğunu ve bunun için dua ettiğini söyledi.
  • Atsu'nun menajeri: İki çift ayakkabısını bulduk

    Michael Essien, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte" dedi.
  • Atsu'nun menajeri: İki çift ayakkabısını bulduk

    ATSU'NUN MANEVİ ANNESİ:O YAŞASIN BEN ÖLEYİM!

    Madam Comfort, yaptığı açıklamada "Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu'nun yaşaması, benim için daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz. Haberi aldığımda uyuyamadım. Dua edip duruyoruz" diye konuştu.
  • Atsu'nun menajeri: İki çift ayakkabısını bulduk
  • Atsu'nun menajeri: İki çift ayakkabısını bulduk

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