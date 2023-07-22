Üniversitelerin İlk ve Acil Yardım bölümü (ATT) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!
Üniversite sınavı (YKS) sonuçlarının duyurulmasının ardından hakkında en çok arama yapılan bölümlerden biri de İlk ve Acil Yardım bölümü (ATT) oldu. Konuya ilişkin öğrenciler; İlk ve Acil Yardım bölümü (ATT) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı sorusunun cevabını arıyor. İşte, detaylar...
20 Temmuz 2023 Perşembe günü itibariyle YKS sonuçları nihayet duyuruldu. Söz konusu sonuçların belli olmasının ardından şimdi de tercih sürecine ilişkin koşuşturmalar başlamış oldu. Peki, en çok merak edilen bölümlerden biri olanlk ve Acil Yardım bölümü (ATT) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?
2023 ATT BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın İlk ve Acil Yardım bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.