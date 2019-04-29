Gözaltına alındılar

Hakan Bulut'un haberine göre, Tarsus’a bağlı Taşkuyu mahallesi yakınlarında Jandarma ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde; üzerinde 43 yaşındaki Ü.D. ve 24 yaşındaki M.Ş.’nin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi.

Jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Ü.D. ve M.Ş., yol kenarına siyah bir poşet attılar. Önleri kesilerek yakalanan şahısların attıkları poşet bulunduğu yerden alınarak incelendi ve içerisinde bin 200 extacy hap olduğu tespit edildi. Şahıslar ise gözaltına alındı.