Attila Özdemiroğlu, kabri başında anıldı

20 Nisan 2016’da hayata veda eden ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu, ölümünün üçüncü yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen bir törenle anıldı.

73 yaşında yaşamını kaybeden Attila Özdemiroğlu için düzenlenen anma törenine oğlu Sarp Özdemiroğlu ile birlikte Gonca Vuslateri, Ali Kocatepe, İzzet Öz, Melike Demirağ, Şanar Yurdatapan ve Ünal Uzun gibi ünlü isimler katıldı.