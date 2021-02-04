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Attila Szalai: Fenerbahçe harika bir kulüp

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, "Fenerbahçe'nin ilgisini duyunca çok mutlu oldum ve büyük bir kulübün ilgisini çektiğim için doğru yolda olduğumu düşündüm. Büyük bir kulüp, harika bir kulüp, büyük bir adım, çok mutluyum" dedi

Attila Szalai: Fenerbahçe harika bir kulüp

Sarı-lacivertli takımın yeni stoperi Attila Szalai, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdükleri Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ELİMDEN GELENİ YAPMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

23 yaşındaki oyuncu transferi sonrası taraftarlar tarafından çok iyi karşılandığını söylerken, "Buraya geldiğimde Fenerbahçe taraftarı tarafından çok sıcak karşılandım, çok mutluyum. Başarılı bir yoldayız. Hedefimiz bu şekilde devam etmek. Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Bu inanılmaz kulüp için elimden geleni yapmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"BEN ÇALIŞMANIN ÖNEMİNE İNANIRIM"

Başarısını çok çalışmaya bağlayan Szalai, "Çok mutluyum, hem başarılı bir şekilde gittiğimiz, hem de bu başarının bir parçası olduğum için mutluyum. Ben çalışmanın önemine inanırım. Sonucun da böyle geldiğine inanıyorum. Hep bu mantalitede çalıştım, çok çalışmak gerektiğine inanıyorum ve son haftaki başarılı sürecimizi devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA TEKLİFLER DE ALDIM AMA FENERBAHÇE'DEYİM"

Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin önemine dikkat çeken Szalai, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünyada önemli derbilerden ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisini dünyada herkes iyi bilir. Oyuncular olarak sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu maçta başarılı olmak istiyoruz. Başka teklifler de aldım ancak Fenerbahçe'deyim ve mutluyum" şeklinde konuştu.

"GUSTAVO GERÇEK BİR LİDER"

Luiz Gustavo'nun önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan genç stoper, "Gustavo'nun önemini biliyoruz. Geldiğimden beri 3 maçtır önümde oynadı. Fantastik, kaliteli bir oyuncu ve gerçek bir lider" diye konuştu.

"FENERBAHÇE HARİKA BİR KULÜP"

Fenerbahçe'den teklif aldığında çok mutlu olduğunu dile getiren Macar futbolcu, "Fenerbahçe'nin ilgisini duyunca çok mutlu oldum ve büyük bir kulübün ilgisini çektiğim için doğru yolda olduğumu düşündüm. Büyük bir kulüp, harika bir kulüp, büyük bir adım, çok mutluyum. Başarılı olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

"HATAYSPOR BİZE ÇOK SORUN YARATTI"

Ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının zor geçtiğini anlatan Szalai, "Hatayspor bize çok sorun yarattı. Altay çok iyi kurtarışlar yaptı. Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Birlikte olmaya ihtiyacımız var, geliştirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"DERBİNİN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"

Oynadığı oyunun beğenilmesi için ise Szalai, "Taraftarımız 3 maçtaki oyunumu beğendi. Ben de böyle devam etmek istiyorum. Derbinin önemini biliyoruz. Kulübümüz ve taraftarımız için derbinin ne anlama geldiğini biliyoruz ve böyle maçlarda ekstra motivasyona gerek yoktur. Şu anda lideriz ve hayalimiz lig sonunda da lider olmak" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM AVRUPA'NIN 3 BÜYÜK LİGİ"

Hedefleri olduğunu kaydeden sarı-lacivertli savunmacı, "Her oyuncu Avrupa'nın 3 büyük liginde oynamak ister. Benim de hayalim en üst seviyede oynamak. Çok fazla stoperin görüntüsünü izliyorum. Sakatlanmadan önce en iyi stoper Virgil van Dijk'ti, hala da öyle" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM İÇİN HARİKA BİR YILDI"

Macaristan Milli Takımı olarak geçen yılı çok iyi geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Attila Szalai, "Milli takım için harika bir yıldı. Avrupa Şampiyonası'na katıldık, Uluslar Ligi'nde gruptan çıktık. Güzel bir seneydi. Avrupa Şampiyonası'nda harika takımlarla karşılaşacağız. Neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

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