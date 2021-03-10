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Attila Szalai: Her zaman en iyisi için çalışıyoruz

Fenerbahçeli futbolcu futbolcusu Attila Szalai, "Bazen istemediğimiz sonuçlar, puan kayıpları oluyor. Biz her zaman en iyi performans için çalışıyoruz" dedi

Attila Szalai: Her zaman en iyisi için çalışıyoruz

Sarı-lacivertli ekibin Macar futbolcusu Attila Szalai, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Konya deplasmanından çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Macar oyuncu takımdaki aile ortamına vurgu yaptı. Szalai, "Çok önemli bir üç puandı. Takımın saha içi performansı da iyiydi. Böyle devam etmeliyiz, çünkü önümüzde zorlu maçlar var. Bu zorlu karşılaşmalarda da aynı performansı göstererek devam etmeliyiz. Her maça çok iyi hazırlanıyoruz. 3 puan almak için en iyisini vermeye çalışıyoruz. Tabii ki de bazen istemediğimiz sonuçlar, puan kayıpları oluyor. Biz her zaman en iyi performans için çalışıyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Amacımız sezonu şampiyonlukla bitirmek. Her gol sonunda tüm takım arkadaşlarımızla birlikte sevinç yaşıyoruz. Her oyuncu, takım arkadaşının iyi performansına seviniyor. Zaten bu da aile ortamının güzelliğini gösteriyor. Gol atmayan oyuncular da kendileri gol atmış gibi seviniyorlar. Bu takım için çok önemli. Her geçen gün kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz" dedi.

"ORGANİZASYON OLARAK GÜZEL BİR GOL OLDU"

Sarı-lacivertli formayla ilk golünü İttifak Holding Konyaspor karşısında kaydeden Szalai, "Sosa korneri kullandı ve top Mert'in önüne düştü. Mert de arka direkte Gökhan'ı boş gördü. Çok iyi bir orta kesti. Gökhan'dan gelen topta sanırım kaleye 3-4 metre mesafe vardı ve ben de topu içeriye bıraktım. Organizasyon olarak güzeldi. Gol atmak fantastik bir his ama önemli olan takımın üç puan alması. Fenerbahçe forması altında ilk golümü atmam çok güzel bir histi."

"Dürüst olmak gerekirse maçtan önce gol atarım hissiyatım olmadı" diyen Szalai, bu tür pozisyonlar için çalıştıklarını ifade etti. 23 yaşındaki oyuncu, "Önceki maçlarda da pozisyona girmişliğim oldu ve maalesef değerlendiremedim. Bu şansı bu maçta değerlendirdim. Benim için önemli olan sahada takım için en iyimi vermek ve takıma yardımcı olabilmek. Karşılaşabileceğimiz durumlarla ilgili defansif ve ofansif olarak çalışmalarımız oluyor. Defansif olarak nasıl bir arada olacağımızı, nasıl rakibe pres yapacağımızı; bu tarz şeyleri çalışıyoruz. Atakta da bitiriciliği nasıl yapmamız gerektiğini ve yine takım halinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini, bunların hepsini, hocamız iyi çalıştırıyor. Sıkı çalışmalar sonucunda umarım sonuca erişeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gol sonrası aldığı geri dönüşlerden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Szalai, "Tebrikler karşısında çok mutlu oldum. Arkadaşlarım, burada çalışanlar, taraftarlarımız bana güzel geri dönüşlerde bulundu. Onlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir his. Bunu burada yaşayabildiğim için mutluyum. Mutlu sonuca ulaşabilmek için bu şekilde sezon sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe'deki aile ortamına dair de konuşan Szalai, "Geldiğim ilk andan itibaren burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü burası çok büyük bir aile. Futbolcular olsun, çalışanlar olsun; hepsi bir arada bu ortamı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"PELKAS EN YAKIN ZAMANDA GERİ DÖNECEKTİR"

Pelkas'ın yaşadığı talihsiz pozisyonla ilgili de Attila Szalai, "Maç içinde çok endişelendik. Çok şanssız bir pozisyondu. O pozisyondan sonra saha içinde bir baygınlık geçirdi ve bilinci kapandı. Hepimiz çok endişelendik ama iyi olansa kötü bir şey olmaması. Daha iyi olacağına inanıyorum. En yakın zamanda geri dönecektir" diye konuştu.

"GUSTAVO SÜPER BİR PROFESYONEL"

Takımın deplasman ve iç saha performansına dair de konuşan Szalai, "Maalesef evimizde bazı puan kayıpları yaşadık. Sıkı çalışıp devam etmemiz gerekiyor. İyi çalışarak bu eksiklerinizi ya da kayıplarınızı giderebilirsiniz. Takım içinde de herkes bunu böyle düşünüyor" dedi.

Oda arkadaşı Gustavo'in tam bir profesyonel olduğunu belirten Szalai, "Çok sayıda genç oyuncumuz var. Bu genç oyuncular da Luiz Gustavo gibi gerçekten kariyeri üst seviyede, kaliteli bir oyuncuyla çalışmanın avantajını yaşıyor. Benim için onunla bu takımda oynamak ve aynı odayı paylaşmak bir fırsat. Ondan birçok şey öğreniyorum. Saha içinde olsun saha dışında olsun bana yardımcı oluyor. Her türlü desteğini sunuyor ve ondan çok şey öğrendim. Söyleyeceğim ilk şey süper bir profesyonel olması. Mantalitesinin kazanmak üzerine kurulu olduğunu herkes biliyor. Saha içinde ve antrenmanlarda da görüyoruz. Bütün arkadaşlarımızın arzusu ve mantalitesi bu yönde. Saha dışında da çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter" ifadelerini kullandı.

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