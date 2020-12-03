AA

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleşen panelde, engellileri 365 gün hatırladıklarını ve bu konuda Türkiye'nin diğer ülkelere de örnek olduğunu belirtti.

Engellilerin yaşadığı problemlerle ilgili sürekli çözüm arayışında olduklarına dikkati çeken Ünüvar, şunları kaydetti:

"Türkiye, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürdürdüğü çalışmalarla bu anlamda dünyada öncülük yapmaktadır. Bizler engeli olsa da olmasa da insanı Allah'ın emaneti olarak görürüz. Her birey özeldir."