Audax Italiano - Colo_Colo maçı heyecanı

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Audax Italiano, 28 Ekim 2018 Pazar günü Colo_Colo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:30. 30 puanlı Audax Italiano 10. sırada bulunuyor, Colo_Colo 38 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Audax Italiano, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Colo_Colo, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 540 kodlu maçı oynayanlar; Audax Italiano galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.00, Colo_Colo galibiyet oranı 1.90. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Audax Italiano son haftadaki Curico Unido müsabasında 2-0 kazandı.

Colo_Colo ise Union Espanola karşılaşmasında 5-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Audax Italiano, 23 gol attı ve 15 gol yedi.

Colo_Colo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Colo_Colo, 15 gol atarken 20 gol yedi.

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