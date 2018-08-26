Audax Italiano - Universidad Catolica maçı öncesi rakamlar

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Audax Italiano, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Universidad Catolica takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. 21 puanlı Audax Italiano 13. sırada bulunuyor, Universidad Catolica 43 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Audax Italiano, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Universidad Catolica, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 731. İddaa'da Audax Italiano kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Universidad Catolica kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Audax Italiano önceki hafta Curico Unido mücadelesinde 2-0 kazandı.

Universidad Catolica ise San Luis De Quillota maçında 0-2 yenildi.

Audax Italiano, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Audax Italiano, kendi sahasında 16 gol attı, 14 gol yedi.

Universidad Catolica, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Universidad Catolica, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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