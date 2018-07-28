Audax Italiano - Universidad Concepcion rakamlar

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Audax Italiano, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Universidad Concepcion takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. Maç öncesi Audax Italiano 12 puanla 14. sırada, Universidad Concepcion 36 puanla 1. sırada bulunuyor. Audax Italiano son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Universidad Concepcion, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 416 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Audax Italiano kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Universidad Concepcion sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Audax Italiano son haftadaki Union Espanola müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Universidad Concepcion, Universidad Catolica karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Audax Italiano, 9 gol attı ve 12 gol yedi.

Universidad Concepcion ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Universidad Concepcion, 17 gol atarken 10 gol yedi.

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