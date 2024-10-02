Audi Brüksel fabrikasına alıcı bulamıyor

Belçika basınında yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Brüksel'de üretim yapan tesisini almaya uygun bir talip henüz bulunamadı.

Audi, fabrikanın satışı için üretici ve tedarikçileri içeren 26 potansiyel alıcıyla görüşmesine rağmen, bunlardan hiçbiri 3 bin çalışanın iş güvenliğini sağlayacak ve çalışmalarını devam ettirecek somut tekliflerle gelmedi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.