Audi Brüksel fabrikasına yatırımcı arıyor

Belçika basınında yer alan habere göre, Audi, son dönemde sorunlarla gündemde yer alan Brüksel tesisinin faaliyete devamına yönelik çeşitli seçenekleri değerlendirdi.

Bu kapsamda fabrikada üretimi sürdürmeye yönelik 20 alternatif iş modeli analiz edildi ancak tesisin ekonomik ve sürdürülebilir biçimde faaliyete devamını sağlayacak bir çözüm bulunamadı.

Bu nedenle Audi, tesise yeni yatırımcı arayışına başladı.

Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son Haberi Görüntüle

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.