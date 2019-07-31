Audi Cup'ta şampiyon Tottenham

Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın finalinde Bayern Münih ile Tottenham karşılaştı. Erik Lamela'nın 19'uncu dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Tottenham, devreyi de bu skorla önde kapattı. 59'da Eriksen ile farkı ikiye çıkartan Tottenham'a ev sahibi ekibin yanıtları 61'te Arp ve 81'de Davies ile gelirken, mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi ve maç direkt olarak penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibine 6-5'lik üstünlük kuran Tottenham, ev sahibini devirerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Turnuvanın üçüncülük maçında Real Madrid, Fenerbahçe'yi 5-3 mağlup ederek üçüncülüğü elde etmişti.