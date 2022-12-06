Auerbach’ın Çello Konçertosu BİFO’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Müzik
ABONE OL

Auerbach’ın Çello Konçertosu BİFO’da

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 8 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek konserde onursal konuk şefi Sascha Goetzel yönetiminde başarılı viyolonsel sanatçısı Gautier Capuçon’a eşlik ederken Borusan Müzik Evi, 10 Aralık Cumartesi günü 34. Nova Muzak serisi kapsamında Giant Swan’i konuk edecek.

Auerbach’ın Çello Konçertosu BİFO’da


21. yüzyılın viyolonsel elçisi Gautier Capuçon, BİFO’nun konuğu olarak çok sevdiği İstanbul’a geliyor. Borusan İstanbul Filarmoni, Chicago Senfoni, Münih Filarmoni ve Stockholm Kraliyet Filarmoni’nin ortak siparişi ile yazılan ve ilk kez Ocak ayında Münih’te seslendirilen Lera Auerbach’ın “Diary of a Madman” (Bir Delinin Anı Defteri) başlıklı yapıtının Türkiye prömiyeri, 8 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Sascha Goetzel
Sascha Goetzel

Bu heyecan verici akşamda BİFO, onursal konuk şefi Sascha Goetzel yönetiminde müzik tarihinin en çarpıcı örneklerinden biri olan Igor Stravinsky'nin Bahar Ayini yapıtını seslendirecek.

34. Nova Muzak serisinde Giant Swan, Borusan Müzik Evi’ne geliyor

Borusan Müzik Evi ve Kod Müzik işbirliğiyle müzik hayatımıza yeni bir soluk kazandıran Nova Muzak serisi, serüvenine bu yıl da devam ediyor. Son yıllarda yeraltı elektronik müzik/tekno dünyasında canlı performanslarıyla büyük beğeni kazanan Bristol’lü ikili Giant Swan, 34. Nova Muzak serisi kapsamında 10 Aralık saat 21.00’de Cumartesi günü Borusan Müzik Evi sahnesinde yer alacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elif Sanchez 14 Aralık'ta Zorlu PSM'de
KÜLTÜR-SANAT Elif Sanchez 14 Aralık'ta Zorlu PSM'de
İKSV Galaları'nda 'Sevmek Zamanı'
KÜLTÜR-SANAT İKSV Galaları'nda 'Sevmek Zamanı'
Zorlu PSM'de bu hafta
KÜLTÜR-SANAT Zorlu PSM'de bu hafta
Trump Art Gallery'de aralık ayı sergisi: Bir Kabuğa Kiracı
KÜLTÜR-SANAT Kırılgan kadın hallerinden doğan sergi: Bir Kabuğa ...
Cazın kalbi aralıkta CSO Ada Ankara'da atacak
KÜLTÜR-SANAT Cazın kalbi aralıkta Ankara'da atacak
İşte 2022'nin en iyi dizileri... Time dergisi seçti
KÜLTÜR-SANAT Time dergisi seçti... İşte 2022'nin en iyi 10 dizisi
İngiltere’nin başarılı caz müzisyeni Jamie Cullum İstanbul'a geliyor
KÜLTÜR-SANAT Başarılı caz müzisyeni İstanbul'a geliyor
Eve Dönüş/Karşılama 5. Yıl sergisi Galeri Diani'de
KÜLTÜR-SANAT Eve Dönüş/Karşılama 5. Yıl sergisi Galeri Diani'de
Jam’s Session 3 gece üst üste Salon İKSV'de
KÜLTÜR-SANAT Jam’s Session 3 gece üst üste Salon İKSV'de
Sónar İstanbul'la yıldız yağmuru
KÜLTÜR-SANAT Sónar İstanbul'la yıldız yağmuru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.