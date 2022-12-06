Auerbach’ın Çello Konçertosu BİFO’da

Emekli oldu, yine de ormandan kopmadı



21. yüzyılın viyolonsel elçisi Gautier Capuçon, BİFO’nun konuğu olarak çok sevdiği İstanbul’a geliyor. Borusan İstanbul Filarmoni, Chicago Senfoni, Münih Filarmoni ve Stockholm Kraliyet Filarmoni’nin ortak siparişi ile yazılan ve ilk kez Ocak ayında Münih’te seslendirilen Lera Auerbach’ın “Diary of a Madman” (Bir Delinin Anı Defteri) başlıklı yapıtının Türkiye prömiyeri, 8 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Sascha Goetzel

Bu heyecan verici akşamda BİFO, onursal konuk şefi Sascha Goetzel yönetiminde müzik tarihinin en çarpıcı örneklerinden biri olan Igor Stravinsky'nin Bahar Ayini yapıtını seslendirecek.



34. Nova Muzak serisinde Giant Swan, Borusan Müzik Evi’ne geliyor

Borusan Müzik Evi ve Kod Müzik işbirliğiyle müzik hayatımıza yeni bir soluk kazandıran Nova Muzak serisi, serüvenine bu yıl da devam ediyor. Son yıllarda yeraltı elektronik müzik/tekno dünyasında canlı performanslarıyla büyük beğeni kazanan Bristol’lü ikili Giant Swan, 34. Nova Muzak serisi kapsamında 10 Aralık saat 21.00’de Cumartesi günü Borusan Müzik Evi sahnesinde yer alacak.

