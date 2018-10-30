Augsburg - Mainz 05 maçı öncesi rakamlar

Almanya DFB Kupası 2.Tur maçında Augsburg ile Mainz 05, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:45. Ev sahibi Augsburg, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Mainz 05, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 452 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Augsburg kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Mainz 05 sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Augsburg son haftadaki Freiburg müsabasında 2-0 yenildi.

Mainz 05 ise Werder Bremen maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında alan Augsburg, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Mainz 05, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Mainz 05, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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