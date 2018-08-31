Augsburg - Mönchengladbach düellosu

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Augsburg, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Mönchengladbach takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Augsburg 3 puanla 5. sırada, Mönchengladbach 3 puanla 4. sırada bulunuyor. Augsburg, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Mönchengladbach, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 109 kodlu maçı oynayanlar; Augsburg galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Mönchengladbach galibiyet oranı 2.30. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Augsburg son haftadaki Bayern Munich müsabasında 3-0 yenildi.

Mönchengladbach ise Hertha Berlin maçında 2-4 kazandı.

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