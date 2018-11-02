Augsburg - Nürnberg maç önü

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Augsburg, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Nürnberg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:30. 12 puanlı Augsburg 9. sırada bulunuyor, Nürnberg 9 puana sahip ve 14. sırada. Augsburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nürnberg, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 110. İddaa'da Augsburg kazanır 1.40, berabere biter 3.40, Nürnberg kazanır 4.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Augsburg önceki hafta Nürnberg mücadelesinde 0-1 yenildi.

Nürnberg ise Augsburg karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Augsburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Augsburg, kendi sahasında 7 gol attı, 5 gol yedi.

Nürnberg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nürnberg, 1 gol atarken 15 gol yedi.

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