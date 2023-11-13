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        Haberler Yaşam Auran güçlü mü? Aurası güçlü insanların en çok gösterdiği 5 özelliği

        Aurası güçlü insanların en belirgin 5 özelliği

        Aura, bir insanın ruhsal ve fiziksel bedenini çevreleyen enerji alanıdır. Aurası güçlü olan insanlar, çevrelerindeki insanlar üzerinde güçlü bir etki yaratırlar. Kendine güvenleri yüksektir ve hedeflerine ulaşmak için kararlıdırlar. Ayrıca, olumlu bir tutuma ve güçlü bir yaşam enerjisine sahiptirler. İşte aurası güçlü insanların en belirgin 5 özelliği

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:02
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        1. İLETİŞİMLERİ KUVVETLİDİR

        Çocuklarla ve hayvanlarla kolayca anlaşırlar ve sevilirler.

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        2. HEMEN HASTALANMAZLAR

        Bağışıklık sistemleri güçlüdür kolay kolay hasta olmazlar.

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        3. 6. HİZLERİ GÜÇLÜDÜR

        6. hisleri kuvvetlidir. Bu yüzden söyledikleri ve diledikleri çabuk gerçekleşir.

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        4. GİRDİKLERİ ORTAM KALABALIKLAŞIR

        Bir yere girdiklerinde kısa bir süre sonra girdikleri ortam daha da kalabalıklaşır.

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        5. SAKİN RUHLUDURLAR

        Sevecen sakin ruhlu ve sıcakkanlı olurlar. Çevrelerindeki insanlar üzerinde olumlu bir etki yaratırlar.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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