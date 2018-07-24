Aurora - Royal Pari maçı istatistikleri

Aurora ve Royal Pari, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. Ev sahibi Aurora, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Royal Pari, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 532 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aurora kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Royal Pari sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Aurora son haftadaki Nacional Potosi müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Royal Pari ise Sports Boys Warnes maçında 0-0 berabere kaldı.

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