Aurora - The Strongest maçı ne zaman?

Bolivya Premier Lig Clausura maçında Aurora ile The Strongest, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Aurora 4 puanla 12. sırada, The Strongest 18 puanla 2. sırada bulunuyor. Aurora, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. The Strongest, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 541 kodlu maçı oynayanlar; Aurora galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, The Strongest galibiyet oranı 0.00.

Aurora son haftadaki San Jose müsabasında 1-1 berabere kaldı.

The Strongest, Sports Boys Warnes karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Aurora, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

The Strongest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. The Strongest, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

