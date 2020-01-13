Australya yangınları: Başbakan Morrison'dan 'Kriz yönetiminde hatalar yaptım' itirafı

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Australya Başbakanı Scott Morrison

Australya Başbakanı Scott Morrison, ülkede Eylül ayından beri süren yangınlarla ilgili olarak kriz yönetiminde hataları olduğunu itiraf etti. Morrison, yangın kriziyle ilgili bir kamu soruşturması açılmasını desteklediğini söyledi.

ABC Televizyonu'na konuşan Morrison, bakanlarından, oluşturulacak bir Kraliyet Komisyonu'nun soruşturmayı yürütmesine destek vermelerini isteyeceğini belirtti.

Morrison, "Sahadaki bazı gelişmeleri çok daha iyi yönetebilirdim" dedi.

Yangınlardan en fazla etkilenen New South Wales ve Victoria eyaletlerinde protesto edilen Morrison, tartışılan iklim değişikliğiyle mücadele politikasını gözden geçirebileceğinin de sinyalini verdi.

Australya'da, Başbakanı Scott Morrison'ın özellikle geçen ay yangın krizi büyürken ABD'nin Hawaii eyaletine tatile gitmesi eleştiri konusu olmuştu.

Tepkiler sonrası tatilini yarıda kesen Morrison'a New South Wales'te tepki gösteren bir Avustralyalı ona hitaben, "Aptal, bir daha burada kimseden oy alamayacaksın" demişti.

Avustralya'da yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28'e yükseldi.

Yangınlar sonucu binlerce ev kül, milyonlarca hayvan da telef olmuştu.

https://www.youtube.com/watch?v=99rFV4t_9Q0&t=2s

Hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Avustralya, Paris İklim Anlaşması'nda sera gazı salımlarını 2030'a kadar, 2005'e kıyasla yüzde 28 azaltma taahhüdünde bulunmuştu.

Ülkede hükümeti eleştiren kesimler bu oranının yetersiz olduğunu vurgulayarak, iklim değişikliğinin yangınlarda etkili olduğunu söylüyor.

Australya Başbakanı Scott Morrison ise "İklim değişikliğiyle mücadele için küresel bir çözüm gerek" diyor.

Sydney'de Cuma günü düzenlenen protesto gösterisi

Avustralya'da hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele politikasının protesto edildiği Cuma günkü gösterilere on binlerce kişi, katılmıştı.

Tumburumba kentindeki bir itfaiye görevlisi

Yangınlarda son durum ne?

Avustralya'da itfaiye görevlileri hava koşullarının da etkisiyşe Cumartesi günü yangınların söndürülmesinde ilerleme sağladı.

Ancak yetkililer önümüzdeki hava sıcak havanın yeniden etkili olmasının beklendiğini açıklayarak, riskin sürdüğü uyarısında bulundu.

Yetkililer, sağanak yağışlar başlamadan yangınların tamamen kontrol altına alınmasının zor olduğunu söylüyor.