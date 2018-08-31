Austria Lustenau - USK Anif maçı heyecanı

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Austria Lustenau, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü USK Anif takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:30. 9 puanlı Austria Lustenau 5. sırada bulunuyor, USK Anif 10 puana sahip ve 4. sırada. Austria Lustenau son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. USK Anif son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 452 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Austria Lustenau kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, USK Anif sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Austria Lustenau son haftadaki Hartberg müsabasında 2-0 yenildi.

USK Anif, FC Wiener Neustadt karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Austria Lustenau, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

USK Anif, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda USK Anif 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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