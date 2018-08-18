Austria Vienna - Admira Wacker düellosu

Austria Vienna ve Admira Wacker, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Austria Vienna 3 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Admira Wacker 3 puanda ve 11. sırada. Austria Vienna, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Admira Wacker, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 558. İddaa'da Austria Vienna kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Admira Wacker kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Austria Vienna son haftadaki Salzburg müsabasında 4-0 kazandı.

Admira Wacker ise St. Polten karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Austria Vienna, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Austria Vienna, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Admira Wacker ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Admira Wacker, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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