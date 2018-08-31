Austria Vienna - Mattersburg rakamlar

Avusturya Bundesliga maçında Austria Vienna ile Mattersburg, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Austria Vienna 7 puanla 7. sırada, Mattersburg 4 puanla 9. sırada bulunuyor. Austria Vienna, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Mattersburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 458 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Austria Vienna kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, Mattersburg sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.
Austria Vienna son haftadaki Salzburg müsabasında 4-0 kazandı.
Mattersburg, Lask Linz karşılaşmaında 2-1 kazandı.
Austria Vienna, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 1 gol yedi.
Mattersburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mattersburg, 5 gol atarken 6 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ