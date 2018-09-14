Austria Wien II - FC Pasching maçı öncesi rakamlar

Austria Wien II ve FC Pasching, 14 Eylül 2018 Cuma günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:10. 7 puanlı Austria Wien II 11. sırada bulunuyor, FC Pasching 7 puana sahip ve 10. sırada. Austria Wien II son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Pasching, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 187. İddaa'da Austria Wien II kazanır 2.10, berabere biter 3.20, FC Pasching kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Austria Wien II önceki hafta FC Pasching mücadelesinde 1-4 yenildi.

FC Pasching, Austria Wien II karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Austria Wien II, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 6 gol yedi.

FC Pasching, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Pasching 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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