Austria Wien II - SV Horn maçı ne zaman?

Avusturya 1.Lig maçında Austria Wien II ile SV Horn, 03 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:10. Ev sahibi Austria Wien II, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. SV Horn son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 170 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Austria Wien II kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, SV Horn sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Austria Wien II önceki hafta Stadlau mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

SV Horn ise Ebreichsdorf maçında 2-0 kazandı.

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