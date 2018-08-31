Auxerre - Brest maç önü

Fransa Ligue 2 maçında Auxerre ile Brest, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 6 puanlı Auxerre 11. sırada bulunuyor, Brest 7 puana sahip ve 9. sırada. Auxerre, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Brest, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 229 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Auxerre kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Brest sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Auxerre önceki hafta Lens mücadelesinde 2-1 yenildi.

Brest ise Chateauroux maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Auxerre, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Brest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Brest, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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