Auxerre - Nancy maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 2 maçında Auxerre ile Nancy, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Auxerre, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Nancy son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 182 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Auxerre kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 2.90, Nancy sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Auxerre son hafta oynanan Lens maçında 2-1 yenildi.

Nancy ise Orleans maçında 3-0 kazandı.

Auxerre, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Auxerre, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Nancy ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nancy, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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