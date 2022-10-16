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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Auxerre - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Auxerre - Nice maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de mücadele sırası Auxerre ve Nice takımlarına geldi. Kritik maç hakkında futbolseverlerin arama motorlarında araştırdığı soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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  • Auxerre - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Auxerre - Nice maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Fransa'nın güçlü takımlarından  Auxerre ile Nice karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında merak edilen detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.
  • Auxerre - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Auxerre - Nice maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    AUXERRE - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Auxerre - Nice maçı 16 Ekim Pazar günü saat 16:00'de oynanacak.
  • Auxerre - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Auxerre - Nice maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    AUXERRE - NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Auxerre - Nice maçı Bein Sports beIN Connect kanalında CANLI izlenecek.
  • Auxerre - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Auxerre - Nice maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    AUXERRE KADROSU

    Benoit Costil

    Donovan Leon

    Theo De Percin

    Jubal

    Theo Pellenard

    Denys Bain

    Alexandre Coeff

    Gideon Mensah

    Rayan Raveloson

    Birama Toure

    Kays Ruiz Atil

    Gaetan Perrin

    Hamza Sakhi

    Youssouf M'Changama

    Mathias Autret

    Remy Degimont

    Gauthier Hein

    Lassine Sinayoko

    Gaetan Charbonnier

     

    Nuno Da Costa

     
  • Auxerre - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Auxerre - Nice maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    NİCE KADROSU

    Kasper Schmeichel

    Marcin Bulka

    Teddy Boulhendi

    Jean Clair Todibo

    Mattia Viti

    Mads Bech Sörensen

    Dante

    Melvin Bard

    Joe Bryan

    Youcef Atal

    Jourdan Lotomba

    Khephren Thuram

    Pablo Rosario

    Mario Lemina

    Morgan Schneiderlin

    Ross Barkley

    Aaron Ramsey

    Rares Ilie

    Nicalas Pepe

    Lucas Da Cunha

    Andy Delort

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