Auxerre - Paris FC düellosu

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Auxerre, 26 Ekim 2018 Cuma günü Paris FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Auxerre 10 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Paris FC 17 puanda ve 7. sırada. Auxerre son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Paris FC son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 170. İddaa'da Auxerre kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Paris FC kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Auxerre son hafta oynanan Lens maçında 2-1 yenildi.

Paris FC ise Clermont karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Auxerre, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 7 gol yedi.

Paris FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Paris FC, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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