Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için geri sayım başladı. 3 oturum şeklinde uygulanacak telafi sınavları öncesinde, "AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" Soruları öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 AUZEF bütünleme sınavının gerçekleşeceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 00:39 Güncelleme: 08.02.2024 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AUZEF bütünleme sınavına (telafi) sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AUZEF bütünleme sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilmektedir. Peki, "AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

        2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

        3

        SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

        Sınav binası ve salonlarına girerken "Öğrenci Kimlik Kartına" ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.

        Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

        Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.

        DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.

        DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için bütünleme sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa, son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.

        Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa, sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlenmemelidir.

        4

        AUZEF bahar dönemi sınavları:

        Vize sınavı: 4 - 5 Mayıs

        Final sınavı: 29-30 Haziran

        Bütünleme sınavı: 3-4 Ağustos

        Üç ders sınavı: 14 Eylül

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Haşdi Şabi'nin komutanı Bağdat'ta öldürüldü
        Haşdi Şabi'nin komutanı Bağdat'ta öldürüldü
        Fenerbahçe çeyrek finalde!
        Fenerbahçe çeyrek finalde!
        Aliyev 10 kişiden 9'unun oyunu aldı
        Aliyev 10 kişiden 9'unun oyunu aldı
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        İsrail ateşkes teklifini reddetti
        İsrail ateşkes teklifini reddetti
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Düğün magandası tutuklandı!
        Düğün magandası tutuklandı!
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?