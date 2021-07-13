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AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanıyor?

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları için nefesler tutuldu. 1-5 Temmuz tarihlerinde yapılan sınavlar sonrası gözler artık sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki 2021 AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanıyor?

AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencisi sınav sonuçlarının tarihine ilişkin arama yapıyor..

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF bütünleme sınavları 1-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Sınav sonuçları için henüz bir açıklama gelmedi. Söz konusu sınavın sonuçlarının ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.

YAZ OKULU OLACAK MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yaz okulu ile ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;
Değerli Öğrencilerimiz;

Fakültemizde yaz okulu açılmasına dair gelen talepler üzerine aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca; Yaz öğretimi açmayan veya bütünleme yapmayan yükseköğretim kurumlarının kendi öğrencilerinin, yükseköğretim kurumlarının bulunduğu ildeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi açılması halinde eğitim alabilmelerine imkân sağlanmasına, öğrencilerin yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yaz öğretiminde eğitim alması imkânı bulunmaması durumunda, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretiminden birinin uygulanması gerektiğine karar verilmiştir.

Yukarıda ifade edilen karar gereğince ve İstanbul Üniversitesi’nin kurum kültürü çerçevesinde; Üniversitenin tüm fakültelerinde olduğu gibi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde de bütünleme sınavı uygulaması bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz diledikleri takdirde diğer üniversitelerin yaz okulu uygulamasından da faydalanarak ders alabilmektedirler. Bu bağlamda örgün öğretim dahil hiçbir akademik birimimizde yaz okulu uygulaması genel kabul görmediğinden AUZEF bünyesinde de yaz okulu açılmayacaktır.

İstanbul Üniversitesi olarak eğitim görmüş olduğunuz alanla ilgili mesleğinizin gerektirdiği her türlü bilgi, beceri, davranış ve tutuma sahip bireyler olarak yetişebilmeniz ve gerekli yetkinlikler ile mezun olabilmeniz en önemli amacımızdır.

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