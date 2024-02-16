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        Haberler Gündem AUZEF bütünleme sınavı sonucu sorgulama: 2024 AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı 10 - 11 Şubat tarihlerinde tamamlandı. 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde uygulanan bütünleme sınavının ardından gözler, AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 00:40 Güncelleme: 16.02.2024 - 00:40
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        AUZEF bütünleme sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 10 - 11 Şubat tarihlerinde 3 oturum şeklinde uygulanan sınavların ardından, sonuçların açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AUZEF bütünleme sınavı sonucu sorgulama ekranı...

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        AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. AUZEF bütünleme sınavında sonuçların 26 Şubat 2024 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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        AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

        Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

        Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.

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        AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

        AUZEF bütünleme sınav sonuçları https://aksis.istanbul.edu.tr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f adresi üzerinden Kullanıcı adı (Kimlik numarası veya öğrenci numarası ve şifre bilgisi girildikten sonra sorgulanabildiği gibi e-devlet bilgileri ile de girip sorgulanabiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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