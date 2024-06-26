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        Haberler Bilgi Gündem AUZEF final sınav tarihleri 2024: AUZEF finalleri ne zaman? İÜ 2023 - 2024 AUZEF final sınavları giriş belgesi açıklandı!

        Geri sayım! AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?

        AUZEF final sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 yılı akademik takviminin yayınlanmasıyla AUZEF final tarihleri de kesinlik kazandı. AUZEF final tarihleri öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 23:32 Güncelleme: 26.06.2024 - 23:36
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        AUZEF final sınavı tarihleri açıklandı. AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonrasında gözler İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yarıyıl sonu yani final sınavlarına çevrildi. Takvime göre, AUZEF Bahar Dönemi bitirme sınavları haziran ayında gerçekleştirilecek. İşte AUZEF akademik takvim ile final takvimi...

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        AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU!

        AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AUZEF bitirme (final) sınavı giriş belgelerini erişime açtı.

        Adaylar, "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden sınav giriş belgelerine erişebilirler.

        AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

        Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınavın sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de yapılacak.

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        TELAFİ VE ÜÇ DERS SINAV TAKVİMİ

        Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde

        Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

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