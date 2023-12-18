AUZEF final sınav tarihleri açıklandı! 2024 AUZEF sınavları ne zaman, online mı olacak?
AUZEF sınav takvimi üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF final sınavlarına ilişkin açıklama geldi. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler için "AUZEF sınavları ne zaman, online mı?" sorularının yanıtlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2024 güz dönemi AUZEF sınav tarihleri...
AUZEF sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen vize sınavlarının geride kalmasının ardından sıra yarıyıl sonu sınavlarına geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimi paylaşıldı. Takvimde, AUZEF final sınavlarının yeni tarihi açıklandı. İşte, 2024 AUZEF sınav takvimi...
AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından akademik sınav takvimiyle ilgili yeni duyuru paylaşıldı. AUZEF tarafından yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır. MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir. Başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
2024 AUZEF SINAV TAKVİMİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) akademik sınav takvimine göre; Güz dönemi yarıyıl sonu (bitirme) sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihinde; yarıyıl sonu (telafi) sınavları ise 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
AUZEF final sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi bekleniyor. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecek. 06-07 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) sınav merkezi tercih işlemleri 4 Aralık'a kadar gerçekleştirildi.