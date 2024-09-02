AUZEF kayıt yenileme ekranı 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi için erişime açılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan kılavuza göre; AUZEF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 2 Eylül’de başlayıp 29 Eylül’de sona erecek. Yenileme işlemi, Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak ödeme yaptıktan sonra tamamlanacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2024-2025 AUZEF kayıt ekranı ve ücreti...