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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF kayıt yenileme ekranı 2024-2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

        AUZEF kayıt yenileme ekranı 2024-2025: İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri için beklenen tarih geldi. Kılavuza göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenileme bugün başlıyor. Üniversite eğitimlerine açıktan veya uzaktan devam eden öğrenciler ''İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ödenir?'' sorularına yanıt arıyor. Kayıt yenileme işlemleri, belirlenen ücretin ödenmesiyle tamamlanacak. İşte, 2023-2024 AUZEF kayıt yenileme ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 07:58 Güncelleme: 02.09.2024 - 08:05
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        AUZEF kayıt yenileme ekranı 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi için erişime açılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan kılavuza göre; AUZEF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 2 Eylül’de başlayıp 29 Eylül’de sona erecek. Yenileme işlemi, Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak ödeme yaptıktan sonra tamamlanacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2024-2025 AUZEF kayıt ekranı ve ücreti...

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        2024-2025 AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU YAYINLANDI!

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Böylece kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

        Takvime göre, güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 2 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 29 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

        2-29 Eylül 2024 tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi işlemleri 20-29 Eylül 2024 tarihleri arasında fakülte tarafından gerçekleştirilecek.

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        KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TAKVİMİ

        Kayıt Yenileme İşlemleri: 02.09.2024 - 29.09.2024

        Ders Ekle-Sil Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024

        Üstten Ders Alma Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024

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        AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        1.ADIM

        Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

        Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

        2. ADIM

        AKSİS otomasyon sistemine http://aksis.istanbul.edu.tr giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası' na ulaşabilirsiniz.

        Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.

        3. ADIM

        Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işleminizi online olarak yapabilirsiniz.

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        NOT: AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDİP BİRDEN FAZLA ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ.

        Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim görüp normal öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ücretlerine dönemlik ek olarak 139,5 TL yansıtılır.

        AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        AUZEF MATERYAL ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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