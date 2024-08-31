AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi kayıt yeniletecek olan öğrenciler tarafından merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Kılavuza göre AUZEF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri Eylül ayında başlayacak. Ardından ders ekle-sil işlemleri yapılacak. Peki, İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2024-2025 AUZEF kayıt yenileme kılavuzu, ücreti ve ders seçimi hakkında bilgiler.