AUZEF SINAV DUYURUSU

Yapılan açıklamada: "AUZEF Ara Sınavı 3. oturumunda sınavı bulunmakla birlikte 2022 ALES/1 sınavına katılmak isteyen öğrencilerimize, ALES sınav giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 17 Nisan 2022 saat 23.59’a kadar sisteme yükledikleri takdirde sadece 3. oturum için mazeret sınav hakkı tanınacaktır. Belge yükleyen öğrencilerin ALES/1 sınavına girip girmedikleri ÖSYM’den doğrulanacaktır. ALES/1 sınavına girmedikleri tespit edilen öğrenciler mazeret sınavına giremeyeceklerdir.

Mazeret sınavının tarihi, ara sınav sonrası web sayfamızdan duyurulacaktır.

Yukarıda belirtilen koşul dışında herhangi bir sebeple ara sınava girmeyen öğrencilerimiz için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

ALES/1 sınavının bitiş saatinden dolayı öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 4. oturum sınav başlangıç saati 15.00 olarak belirlenmiştir." şeklinde ifadelere yer verildi.